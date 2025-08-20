Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наставник Эпицентра рассказал, почему решил подписать игрока Динамо
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 11:17 | Обновлено 20 августа 2025, 11:37
Наставник Эпицентра рассказал, почему решил подписать игрока Динамо

Сергей Нагорняк прокомментировал переход форварда киевского клуба Владислава Супряги

ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк подтвердил информацию о переходе форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги:

– Вчера в СМИ появилась информация о Супряге в вашей команде. Насколько она соответствует реальности?

– Соответствует действительности, взяли в аренду.

– Как удалось его пригласить?

– Я переговорил с футболистами, а руководители решали с руководством «Динамо». Влад продемонстрировал желание, мы нашли точки соприкосновения. Он у нас, должен приехать сегодня, вроде клубы договорились.

– Почему именно на его кандидатуре остановились?

– Так сложилось, наверное, бывает так. Парень сейчас в психологически не самом лучшем состоянии, но знаю его еще по работе в «Днепре». Возможно, удастся нам друг другу помочь, – сообщил Нагорняк.

В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах (за «Зарю» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отличался. Контракт с киевским клубом заканчивается в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость Супряги составляет 400 тысяч евро.

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера из АПЛ
Экс-игрок Шахтера, Карпат и сборной Украины перешел в любительский клуб
Сафонов, Доннарумма – на выход? ПСЖ решил продать троих футболистов
