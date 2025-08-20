Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
«Фенербахче» прекратил переговоры о переходе украинца
Лондонский «Арсенал» мог продать Александра Зинченко в турецкую Суперлигу.
По информации турецких СМИ, велись активные переговоры о переходе в «Фенербахче» и даже было предварительное согласие от украинца на переход, однако все сорвалось.
Сообщается, что основной причиной этого стало то, что Зинченко поддерживает Израиль в войне с Палестиной, что в Турции осуждают.
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов, обнародовав недавно пост о поддержке Израиля. Именно это насторожило руководство турков.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пихаленок дал комментарий перед матчем еврокубка
Британец впечатлен уровнем Агита Кабайела
Можливо і те що Фенербахче, в особливо Моуріньйо зацікавлений в підписанні Зінченка також було вигадано вами для підняття рейтингу (адже дуже дивно виглядає, що турецький клуб дуже зацікавлений в переході до них гравця, який відкрито підтримує дії Ізраїлю в Палестині)...