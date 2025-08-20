Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции

Лондонский «Арсенал» мог продать Александра Зинченко в турецкую Суперлигу.

По информации турецких СМИ, велись активные переговоры о переходе в «Фенербахче» и даже было предварительное согласие от украинца на переход, однако все сорвалось.

Сообщается, что основной причиной этого стало то, что Зинченко поддерживает Израиль в войне с Палестиной, что в Турции осуждают.

Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов, обнародовав недавно пост о поддержке Израиля. Именно это насторожило руководство турков.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.