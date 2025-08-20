Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Англия
20 августа 2025, 23:02 |
2433
4

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции

«Фенербахче» прекратил переговоры о переходе украинца

20 августа 2025, 23:02 |
2433
4
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» мог продать Александра Зинченко в турецкую Суперлигу.

По информации турецких СМИ, велись активные переговоры о переходе в «Фенербахче» и даже было предварительное согласие от украинца на переход, однако все сорвалось.

Сообщается, что основной причиной этого стало то, что Зинченко поддерживает Израиль в войне с Палестиной, что в Турции осуждают.

Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов, обнародовав недавно пост о поддержке Израиля. Именно это насторожило руководство турков.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

По теме:
Бенфика с Трубиным вдесятером удержала ничью в игре Q4 ЛЧ против Фенербахче
Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала черногорского форварда
Фенербахче трансферы Арсенал Лондон чемпионат Турции по футболу Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Футбол | 20 августа 2025, 19:58 24
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»

Пихаленок дал комментарий перед матчем еврокубка

Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Бокс | 20 августа 2025, 05:55 1
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»

Британец впечатлен уровнем Агита Кабайела

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
Футбол | 20.08.2025, 23:57
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sergio_terry
Лада Седан-баклажан не хоче з Лондона виїзджати 🙂
Ответить
+2
Mark4854590
Та не дуже то і Зінченко хотів з Арсенала йти. З такою то зарплатою
Ответить
+2
Vbolivalnyk-Peter
Слухайте ви 100% новини самі вигадуєте... Вчора ви писали, що трансфер зірвався через те, що Артетта заблокував його, адже розраховує на Зінченка в цьому сезоні у центрі поля..., а вже сьогодні ви вигадали іншу причину зриву трансферу - політичні погляди Сашка... 
Можливо і те що Фенербахче, в особливо Моуріньйо зацікавлений в підписанні Зінченка також було вигадано вами для підняття рейтингу (адже дуже дивно виглядає, що турецький клуб дуже зацікавлений в переході до них гравця, який відкрито підтримує дії Ізраїлю в Палестині)...
Ответить
0
Liverpool777
Ну і хохма з цим Зінченко.
Ответить
0
Популярные новости
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 14
Футбол
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 13
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем