КУРТУА предупредил Алонсо: «В этом году я точно это сделаю»

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа настроен этим летом выиграть индивидуальный трофей.

Бельгиец поставил себе цель добиться трофея Саморы – лучшему вратарю сезона Ла Лиги, пропустившему меньше всего голов. Бельгиец уже предупредил о своей цели Хаби Алонсо.

«В этом году я точно выиграю трофей Саморы. Если мы пропустим мало голов, то будем ближе к победе в Ла Лиге», – отметил Куртуа.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.