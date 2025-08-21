Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КУРТУА предупредил Алонсо: «В этом году я точно это сделаю»
Испания
21 августа 2025, 04:00 |
Бельгиец настроен взять трофей Саморы

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа настроен этим летом выиграть индивидуальный трофей.

Бельгиец поставил себе цель добиться трофея Саморы – лучшему вратарю сезона Ла Лиги, пропустившему меньше всего голов. Бельгиец уже предупредил о своей цели Хаби Алонсо.

«В этом году я точно выиграю трофей Саморы. Если мы пропустим мало голов, то будем ближе к победе в Ла Лиге», – отметил Куртуа.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
