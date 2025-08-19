Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс прервал безвыигрышную серию победителей Чемпионшипа
Англия
19 августа 2025, 19:34 |
255
0

Лидс прервал безвыигрышную серию победителей Чемпионшипа

Неудачная серия в матчах первого тура АПЛ закончилась в сезоне 2025/26

19 августа 2025, 19:34 |
255
0
Лидс прервал безвыигрышную серию победителей Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура АПЛ «Лидс» победил дома «Эвертон» со счетом 1:0.

Благодаря этой победе «павлины» прервали неприятную традицию победителей Чемпионшипа, которые на протяжении 17 сезонов подряд не могли победить в первом туре АПЛ.

До этого года «Лидс» в сезоне 2020/21 также не смог выиграть матч первого тура.

Победители Чемпионшипа, которые на протяжении 17 сезонов не выигрывали матч первого тура АПЛ

  • 2008/09 – Вест Бромвич Альбион
  • 2009/10 – Вулверхэмптон
  • 2010/11 – Ньюкасл Юнайтед
  • 2011/12 – КПР
  • 2012/13 – Рединг
  • 2013/14 – Кардифф Сити
  • 2014/15 – Лестер Сити
  • 2015/16 – Борнмут
  • 2016/17 – Бернли
  • 2017/18 – Ньюкасл Юнайтед
  • 2018/19 – Вулверхэмптон
  • 2019/20 – Норвич
  • 2020/21 – Лидс Юнайтед
  • 2021/22 – Норвич
  • 2022/23 – Фулхэм
  • 2023/24 – Бернли
  • 2024/25 – Лестер Сити
По теме:
Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию против команд большой шестерки
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
ФОТО. Названа лучшая и худшая выездная форма команд АПЛ
Эвертон Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс - Эвертон статистика Чемпионшип
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

80-миллионый трансфер Барселоны близок к переходу в Гремио
Футбол | 19 августа 2025, 20:37 0
80-миллионый трансфер Барселоны близок к переходу в Гремио
80-миллионый трансфер Барселоны близок к переходу в Гремио

Артур Мело может перебраться в «Гремио»

В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19 августа 2025, 07:03 2
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы

Александр попросил отложить время на переговоры с Паркером

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Футбол | 19.08.2025, 17:33
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 95
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем