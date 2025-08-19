Лидс прервал безвыигрышную серию победителей Чемпионшипа
Неудачная серия в матчах первого тура АПЛ закончилась в сезоне 2025/26
В матче первого тура АПЛ «Лидс» победил дома «Эвертон» со счетом 1:0.
Благодаря этой победе «павлины» прервали неприятную традицию победителей Чемпионшипа, которые на протяжении 17 сезонов подряд не могли победить в первом туре АПЛ.
До этого года «Лидс» в сезоне 2020/21 также не смог выиграть матч первого тура.
Победители Чемпионшипа, которые на протяжении 17 сезонов не выигрывали матч первого тура АПЛ
- 2008/09 – Вест Бромвич Альбион
- 2009/10 – Вулверхэмптон
- 2010/11 – Ньюкасл Юнайтед
- 2011/12 – КПР
- 2012/13 – Рединг
- 2013/14 – Кардифф Сити
- 2014/15 – Лестер Сити
- 2015/16 – Борнмут
- 2016/17 – Бернли
- 2017/18 – Ньюкасл Юнайтед
- 2018/19 – Вулверхэмптон
- 2019/20 – Норвич
- 2020/21 – Лидс Юнайтед
- 2021/22 – Норвич
- 2022/23 – Фулхэм
- 2023/24 – Бернли
- 2024/25 – Лестер Сити
