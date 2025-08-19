Англия19 августа 2025, 04:00 |
13
0
Лидс – Эвертон – 1:0. Победный пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура АПЛ
19 августа 2025, 04:00 |
13
0
В понедельник, 18 августа, прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Лидс» и «Эвертон».
Игра прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Хозяева вырвали победу с минимальным счетом 1:0 на последних минутах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Автором единственного гола в матче стал нападающий новичка АПЛ Лукас Нмаче, который реализовал пенальти на 84-й минуте.
АПЛ. 1-й тур, 18 августа.
Лидс – Эвертон – 1:0
Голы: Нмеча, 84 (пен).
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Нмеча (Лидс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 04:19 0
Лидер мадридцев – о Мастантуоно
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 22
С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги
Футбол | 19.08.2025, 02:09
Футбол | 18.08.2025, 09:34
Футбол | 18.08.2025, 23:24
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 03:22 2
17.08.2025, 09:20 2
17.08.2025, 21:50
17.08.2025, 00:45 24
17.08.2025, 13:59 1
17.08.2025, 10:14 16
18.08.2025, 07:12
17.08.2025, 00:31 1