Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
18.08.2025 22:00 – FT 1 : 0
Эвертон
Англия
19 августа 2025, 04:00 |
Лидс – Эвертон – 1:0. Победный пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура АПЛ

Лидс – Эвертон – 1:0. Победный пенальти. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 18 августа, прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Лидс» и «Эвертон».

Игра прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Хозяева вырвали победу с минимальным счетом 1:0 на последних минутах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал нападающий новичка АПЛ Лукас Нмаче, который реализовал пенальти на 84-й минуте.

АПЛ. 1-й тур, 18 августа.

Лидс – Эвертон – 1:0
Голы: Нмеча, 84 (пен).

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Нмеча (Лидс).
Кубок Италии. Сампдория вылетела, Верона, Удинезе и Торино прошли дальше
Порту одержал уверенную победу над Жил Висенте в Португалии
Кубок Германии. Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде
Эвертон Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс - Эвертон пенальти видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
