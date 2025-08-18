В понедельник, 18 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Эвертон».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лидс – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция