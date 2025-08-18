Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
18.08.2025 22:00 - : -
Эвертон
Англия
18 августа 2025, 12:38 |
Матч 1-го тура АПЛ начнется 18 августа в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В понедельник, 18 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Эвертон».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лидс – Эвертон
По теме:
Легенда МЮ: «Игроки Манчестер Юнайтед выглядят подавленными»
Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»
Наложили шесть швов. Тренер клуба АПЛ оказался в больнице после матча
Лидс - Эвертон Лидс Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
