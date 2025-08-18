Англия18 августа 2025, 12:38 |
Лидс – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1-го тура АПЛ начнется 18 августа в 22:00
В понедельник, 18 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Эвертон».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Лидс – Эвертон
