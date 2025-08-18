Нет Миколенко – нет вечеринки. Эвертон начал сезон с поражения от новичка
Состоялся заключительный матч первого тура АПЛ
В понедельник, 18 августа, прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Лидс» и «Эвертон».
Игра прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Хозяева вырвали победу на последних минутах.
Победу во встрече одержал «Лидс» – 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий новичка АПЛ Лукас Нмаче, который реализовал пенальти на 84-й минуте.
Фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко пропустил эту встречу – он продолжает восстанавливаться от травмы.
АПЛ. 1-й тур, 18 августа.
Лидс – Эвертон – 1:0
Голы: Нмаче, 84 (пен).
FT. pic.twitter.com/TOvIZIhmON— Everton (@Everton) August 18, 2025
