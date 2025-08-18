Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нет Миколенко – нет вечеринки. Эвертон начал сезон с поражения от новичка
Чемпионат Англии
Лидс
18.08.2025 22:00 – FT 1 : 0
Эвертон
Англия
Нет Миколенко – нет вечеринки. Эвертон начал сезон с поражения от новичка

Состоялся заключительный матч первого тура АПЛ

Нет Миколенко – нет вечеринки. Эвертон начал сезон с поражения от новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Лидс – Эвертон

В понедельник, 18 августа, прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Лидс» и «Эвертон».

Игра прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Хозяева вырвали победу на последних минутах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу во встрече одержал «Лидс» – 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий новичка АПЛ Лукас Нмаче, который реализовал пенальти на 84-й минуте.

Фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко пропустил эту встречу – он продолжает восстанавливаться от травмы.

АПЛ. 1-й тур, 18 августа.
Лидс – Эвертон – 1:0

Голы: Нмаче, 84 (пен).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
