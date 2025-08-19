Украина. Премьер лига19 августа 2025, 16:59 | Обновлено 19 августа 2025, 17:12
723
0
Основной голкипер Вереса вызван на матчи отбора к чемпионату мира
Андрей Кожухарь будет играть за сборную Молдовы
19 августа 2025, 16:59 | Обновлено 19 августа 2025, 17:12
723
0
26-летний молдавский голкипер «Вереса» Андрей Кожухарь получил вызов в национальную сборную.
Об этом сообщили на официальном сайте Ровенского клуба.
Кожухарь поможет команде в отборочных матчах чемпионата мира, где Молдова сыграет с Израилем и Норвегией.
В общей сложности Андрей Кожухарь провел за сборную Молдовы уже три матча.
Кожухарь является основным голкипером ровенского «Вереса» и выступает за красно-черных с 2024 года.
Ранее в сборную Молдовы был вызван защитник «Карпат».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 11:19 16
Украинский защитник останется в «Динамо»
Футбол | 19 августа 2025, 16:15 0
На Родриго покупателей не находится
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Футбол | 18.08.2025, 22:04
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 01:50
18.08.2025, 19:37 5
19.08.2025, 07:03 2
19.08.2025, 07:51 78
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 07:12
18.08.2025, 08:53 19
18.08.2025, 01:32 1