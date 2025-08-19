Основной голкипер Вереса вызван на матчи отбора к чемпионату мира

26-летний молдавский голкипер «Вереса» Андрей Кожухарь получил вызов в национальную сборную.

Об этом сообщили на официальном сайте Ровенского клуба.

Кожухарь поможет команде в отборочных матчах чемпионата мира, где Молдова сыграет с Израилем и Норвегией.

В общей сложности Андрей Кожухарь провел за сборную Молдовы уже три матча.

Кожухарь является основным голкипером ровенского «Вереса» и выступает за красно-черных с 2024 года.

Ранее в сборную Молдовы был вызван защитник «Карпат».