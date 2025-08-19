Соперник Карпат принял решение, где сыграть с львовянами в Кубке Украины

Как стало известно Sport.ua, поединок 1/32 финала Кубка Украины по футболу «Пенуэл» – «Карпаты» состоится не во Владимировке Кировоградской области, где принимает соперников криворожская команда Второй лиги, а во Львове на стадионе «Украина».

По имеющейся информации, ФК «Карпаты» обратился к коллегам из «Пенуэла» с предложением провести этот матч в столице Галиции, взяв на себя все расходы. Криворожцы после недолгих раздумий дали согласие. И не только потому, что новичок ПФЛ получит возможность сыграть на одной из лучших отечественных спортивных арен, но и сэкономит на аренде стадиона во Владимировке.

От проведения кубкового противостояния во Львове выиграют и футболисты «Карпат». Они избегут перерыва в тренировочном процессе из-за логистики, что особенно важно, учитывая, что следующий матч в УПЛ подопечные Владислава Лупашко также проведут на выезде – с «Кудровкой».

Поединок «Пенуэл» – «Карпаты» начнётся на стадионе «Украина» 24 августа в 13:00.

