Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Лига Европы
19 августа 2025, 12:31
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив

Украинские болельщики смогут посмотреть первый поединок на телеканале 2+2

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
ФК Динамо Киев

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне стало известно, где украинские болельщики смогут посмотреть это противостояние.

«ФК «Динамо» (Киев) приобрел права на показ матча, чтобы каждый, независимо от обстоятельств, мог увидеть выступление команды в квалификации Лиги Европы – бесплатно и в прямом эфире.

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Динамо» (Киев, Украина). Начало – 21:00 (по киевскому времени). Смотрите на телеканале 2+2.

Кроме того, трансляцию матча можно посмотреть на Киевстар ТБ. Это жест благодарности всем, кто поддерживает нас в самые важные моменты. Вместе – к победе!» – сообщила пресс-служба «бело-синих».

Ранее сообщалось, что самый дорогой игрок «Маккаби» покинет израильский клуб и продолжит карьеру в составе «Нью-Ингленд Революшн».

Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Zander
Вже з Пафосом подивились ....
Ответить
+1
kadaad .
Смотреть как израильтяне порвут Динамо?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
