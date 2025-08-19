Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне стало известно, где украинские болельщики смогут посмотреть это противостояние.

«ФК «Динамо» (Киев) приобрел права на показ матча, чтобы каждый, независимо от обстоятельств, мог увидеть выступление команды в квалификации Лиги Европы – бесплатно и в прямом эфире.

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Динамо» (Киев, Украина). Начало – 21:00 (по киевскому времени). Смотрите на телеканале 2+2.

Кроме того, трансляцию матча можно посмотреть на Киевстар ТБ. Это жест благодарности всем, кто поддерживает нас в самые важные моменты. Вместе – к победе!» – сообщила пресс-служба «бело-синих».

Ранее сообщалось, что самый дорогой игрок «Маккаби» покинет израильский клуб и продолжит карьеру в составе «Нью-Ингленд Революшн».