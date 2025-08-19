Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Динамо? Где Шахтер? В топ-7 игроков УПЛ по обводкам нет их футболистов
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 10:26
Интересная статистика на старте отечественного чемпионата…

ФК ЛНЗ. Джевисон Беннетт

Накануне матчем между «Зарей» и «Кривбассом» (2:3) был завершен 3-й тур сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге.

На старте нового сезона аналитики Wyscout высчитали интересную статистику, согласно которой в топ-7 игроков с наибольшим количеством обводок в поединках чемпионата нет ни одного представителя действующего чемпиона «Динамо» и его ключевого традиционного оппонента в борьбе за «золото» – «Шахтера».

Топ-10 рейтинга по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:

  1. Джевисон Беннетт (ЛНЗ) – 18 обводок
  2. Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр») – 17
  3. Глейкер Мендоса («Кривбасс») – 15
  4. Денис Галенков (СК «Полтава») – 15
  5. Эрмир Рашица («Металлист 1925») – 14
  6. Теди Цара («Александрия») – 13
  7. Денис Антюх («Металлист 1925») – 13
  8. Алиссон («Шахтер») – 13
  9. Артур Микитишин («Кривбасс») – 12
  10. Невертон («Шахтер») – 12
Алексей Сливченко
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulba_sumkin
Алиссон сыграл одну почти полную игру против Эпицентра, и два раза по пол часа в двух матчах. Вы игровое время тоже учитывайте. У Шахтера и динамо ротация после еврокубков
Ответить
+3
Xvalenok03
В десятке лучших 7 (СЕМЬ) легионеров.
Как их удается заманить в Украину? Не понимаю.
Ответить
0
Burevestnik
Хоакін своїми діями значно поліпшив результативність команди!!!
  
Ответить
0
New Zealander
Динамо нема й в ТОП-10. Зате в топ-10 є два гравці Шахтаря 
Ответить
0
serhiy1
Ще напішіть ,що вони вічно домінують і довго тримають мяч  і програють з гордо піднятою головою -також вічно !
Ответить
-1
Singularis
Колхозники привыкли мотаться,  а мастера проходят соперников комбинациями с партнёрами. Так для ног безопасней.
Ответить
-2
Гильдия АПЕПок харьковской области
Вот так вот!Два игрока Металлиста 1925 в топ-10!
Вам всем наконец то нужно смириЦЦа с тем что Металлист 1925 - мировой гранд и великая команда!!
Ответить
-5
