Украина. Премьер лига19 августа 2025, 10:26 |
832
7
Где Динамо? Где Шахтер? В топ-7 игроков УПЛ по обводкам нет их футболистов
Интересная статистика на старте отечественного чемпионата…
Накануне матчем между «Зарей» и «Кривбассом» (2:3) был завершен 3-й тур сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге.
На старте нового сезона аналитики Wyscout высчитали интересную статистику, согласно которой в топ-7 игроков с наибольшим количеством обводок в поединках чемпионата нет ни одного представителя действующего чемпиона «Динамо» и его ключевого традиционного оппонента в борьбе за «золото» – «Шахтера».
Топ-10 рейтинга по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:
- Джевисон Беннетт (ЛНЗ) – 18 обводок
- Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр») – 17
- Глейкер Мендоса («Кривбасс») – 15
- Денис Галенков (СК «Полтава») – 15
- Эрмир Рашица («Металлист 1925») – 14
- Теди Цара («Александрия») – 13
- Денис Антюх («Металлист 1925») – 13
- Алиссон («Шахтер») – 13
- Артур Микитишин («Кривбасс») – 12
- Невертон («Шахтер») – 12
Как их удается заманить в Украину? Не понимаю.
Вам всем наконец то нужно смириЦЦа с тем что Металлист 1925 - мировой гранд и великая команда!!