  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
19 августа 2025, 08:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 19 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Рейнджерс – Брюгге

Ggbet 2.91 – 3.69 – 2.34

22:00 Ференцварош – Карабах

Ggbet 1.93 – 3.65 – 3.99

22:00 Црвена Звезда – Пафос

Ggbet 1.61 – 4.26 – 5.37

15:00 Аль-Наср – Аль-Иттихад

Ggbet 1.78 – 4.36 – 4.10

22:00 Реал – Осасуна

Ggbet 1.23 – 7.32 – 15.00

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

