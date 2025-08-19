Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Ига за трофей заработала 752,275 долларов, а Карлос забрал больше миллиона
В ночь на 19 августа завершились все матчи на турнире в Цинциннати как в женском, так и мужском одиночных разрядах.
Трофей у женщин завоевала Ига Свентек, а у мужчин чемпионом стал Карлос Алькарас. Свентек получила 752,275 долларов, а Алькарас – $1,124,380.
На тысячнике в Цинциннати Украину представили пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.
Свитолина покинула соревнования на стадии 1/32 финала. Ее призовые составили $18,200.
Костюк и Ястремская выиграли свои стартовые поединки, но отказались от матчей третьего раунда. Марта и Даяна получили чеки в $32,840.
Стародубцева первой из украинок завершила выступления в Цинциннати. Юлия проиграла в 1/64 финала и заработала $11,270.
Успешнее всех из украинских теннисисток выступила Людмила Киченок, которая вместе с Эллен Перес добралась до полуфинала парного разряда. Людмила и Эллен на двоих получили $74,700 (по $37,350 каждая).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Информация для размышления Александру Шовковскому и боссам «бело-синих»
Тренер доволен игрой новичка