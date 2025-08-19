Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
19 августа 2025
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?

Ига за трофей заработала 752,275 долларов, а Карлос забрал больше миллиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 19 августа завершились все матчи на турнире в Цинциннати как в женском, так и мужском одиночных разрядах.

Трофей у женщин завоевала Ига Свентек, а у мужчин чемпионом стал Карлос Алькарас. Свентек получила 752,275 долларов, а Алькарас – $1,124,380.

На тысячнике в Цинциннати Украину представили пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Свитолина покинула соревнования на стадии 1/32 финала. Ее призовые составили $18,200.

Костюк и Ястремская выиграли свои стартовые поединки, но отказались от матчей третьего раунда. Марта и Даяна получили чеки в $32,840.

Стародубцева первой из украинок завершила выступления в Цинциннати. Юлия проиграла в 1/64 финала и заработала $11,270.

Успешнее всех из украинских теннисисток выступила Людмила Киченок, которая вместе с Эллен Перес добралась до полуфинала парного разряда. Людмила и Эллен на двоих получили $74,700 (по $37,350 каждая).

