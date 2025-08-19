Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Синнер пояснил, почему снялся с финала Мастерса в Цинциннати

Янник провел флеш-интервью после того, как отказался продолжать матч с Алькарасом

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер высказался после финала турнира ATP 1000 в Цинциннати против Карлоса Алькараса, в котором снялся после пяти проигранных геймов в первом сете:

«Обычно вначале я обращаюсь к сопернику, но сегодня хочу начать со зрителей. Мне очень жаль, что я вас разочаровал. Со вчерашнего дня чувствовал себя неважно. Я надеялся, что за ночь полегчает, но стало только хуже. Пытался выйти и хотя бы дать бой, но сил не хватило.

Извиняюсь перед всеми вами. Знаю, что некоторые, возможно, взяли выходной в понедельник или как-то подстроились, и мне действительно очень жаль.

Поздравляю Карлоса. Еще один титул. Не так ты хотел его выиграть, но у тебя невероятный сезон. Ты и твоя команда проделываете потрясающую работу. Желаю тебе всего наилучшего на US Open и до конца сезона».

По теме:
Алькарас стал самым молодым теннисистом, выигравшим все супертурниры в США
Впервые за 11 лет финал Мастерса завершился досрочно из-за снятия игрока
Карлос АЛЬКАРАС: «Я просто должен извиниться»
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Цинциннати
