Синнер пояснил, почему снялся с финала Мастерса в Цинциннати

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер высказался после финала турнира ATP 1000 в Цинциннати против Карлоса Алькараса, в котором снялся после пяти проигранных геймов в первом сете:

«Обычно вначале я обращаюсь к сопернику, но сегодня хочу начать со зрителей. Мне очень жаль, что я вас разочаровал. Со вчерашнего дня чувствовал себя неважно. Я надеялся, что за ночь полегчает, но стало только хуже. Пытался выйти и хотя бы дать бой, но сил не хватило.

Извиняюсь перед всеми вами. Знаю, что некоторые, возможно, взяли выходной в понедельник или как-то подстроились, и мне действительно очень жаль.

Поздравляю Карлоса. Еще один титул. Не так ты хотел его выиграть, но у тебя невероятный сезон. Ты и твоя команда проделываете потрясающую работу. Желаю тебе всего наилучшего на US Open и до конца сезона».