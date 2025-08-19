Триллер Зари и Кривбасса, снятие Синнера, титул Свентек
Главные новости за 18 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 августа.
1А. Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Команда ван Леувена играла в рискованный футбол, но результат того стоил
1В. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
С 15 по 18 августа состоялся 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26
2А. Нет Миколенко – нет вечеринки. Эвертон начал сезон с поражения от новичка
Состоялся заключительный матч первого тура АПЛ
2В. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч 2-го тура в Турции
Батагов сыграл в основном составе, Сикан и Зубков вышли на замену
3. Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Янник не смог продолжить борьбу из-за плохого самочувствия
4. Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Ига Свентек в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и завоевала трофей тысяченика в США
5. Падение Дюбуа, где Усик? Обновлен рейтинг сильнейших супертяжеловесов мира
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала изменения, которые произошли в десятке
6А. Итоговый турнир WTA 2025: известна вторая участница. Где украинки в гонке?
Ига Свьонтек квалифицировалась на WTA Finals, который состоится в начале ноября в Эр-Рияде
6В. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка обновленного формата микста на US Open 2025
Гаэль выступит в одной паре с Осакой, в смешанном разряде выступят и Синнер с Алькарасом
7. Перейра, Анкалаев, Двалишвили. Известны все бои главного карда UFC 320
Турнир по смешанным единоборствам состоится в ночь на 6 октября в американском Лас-Вегасе
8А. Почему Мерседес провалился в сезоне, и что не так со звездным новичком команды?
Причины спада формы серебряных стрел, которые начинали сезон лучшими после Макларена
8В. Новая команда дебютирует в Формуле-1. Пилоты-кандидаты и что от них ожидать
Кто в списке кандидатов на подписание в команду Кадиллак Ф1: претенденты и их шансы
9А. Болл победил Гудмана. Теперь разговоров об Иноуэ будет еще больше
Ник испытал немало проблем
9В.. Хргович все же перемолол Аделее. Дэвид не придумал, как донести удар
Теперь Филипп – среди претендентов
9С. Горький привкус серебра. Александрия завалила начало сезона
Алексей Сливченко считает, что следующие три матча покажут, способен ли Нестеренко добиться успеха
10. ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой
Кевин частично тренируется в общей группе
