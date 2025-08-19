Триллер Зари и Кривбасса, снятие Синнера, титул Свентек

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 августа.

1А. Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю

Команда ван Леувена играла в рискованный футбол, но результат того стоил

1В. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ

С 15 по 18 августа состоялся 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26

2А. Нет Миколенко – нет вечеринки. Эвертон начал сезон с поражения от новичка

Состоялся заключительный матч первого тура АПЛ

2В. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч 2-го тура в Турции

Батагов сыграл в основном составе, Сикан и Зубков вышли на замену

3. Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5

Янник не смог продолжить борьбу из-за плохого самочувствия

4. Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и завоевала трофей тысяченика в США

5. Падение Дюбуа, где Усик? Обновлен рейтинг сильнейших супертяжеловесов мира

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала изменения, которые произошли в десятке

6А. Итоговый турнир WTA 2025: известна вторая участница. Где украинки в гонке?

Ига Свьонтек квалифицировалась на WTA Finals, который состоится в начале ноября в Эр-Рияде

6В. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка обновленного формата микста на US Open 2025

Гаэль выступит в одной паре с Осакой, в смешанном разряде выступят и Синнер с Алькарасом

7. Перейра, Анкалаев, Двалишвили. Известны все бои главного карда UFC 320

Турнир по смешанным единоборствам состоится в ночь на 6 октября в американском Лас-Вегасе

8А. Почему Мерседес провалился в сезоне, и что не так со звездным новичком команды?

Причины спада формы серебряных стрел, которые начинали сезон лучшими после Макларена

8В. Новая команда дебютирует в Формуле-1. Пилоты-кандидаты и что от них ожидать

Кто в списке кандидатов на подписание в команду Кадиллак Ф1: претенденты и их шансы

9А. Болл победил Гудмана. Теперь разговоров об Иноуэ будет еще больше

Ник испытал немало проблем

9В.. Хргович все же перемолол Аделее. Дэвид не придумал, как донести удар

Теперь Филипп – среди претендентов

9С. Горький привкус серебра. Александрия завалила начало сезона

Алексей Сливченко считает, что следующие три матча покажут, способен ли Нестеренко добиться успеха

10. ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой

Кевин частично тренируется в общей группе