Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
19 августа 2025, 06:00 | Обновлено 19 августа 2025, 06:01
Триллер Зари и Кривбасса, снятие Синнера, титул Свентек

Главные новости за 18 августа на Sport.ua

Триллер Зари и Кривбасса, снятие Синнера, титул Свентек
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 августа.

1А. Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Команда ван Леувена играла в рискованный футбол, но результат того стоил

1В. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
С 15 по 18 августа состоялся 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26

2А. Нет Миколенко – нет вечеринки. Эвертон начал сезон с поражения от новичка
Состоялся заключительный матч первого тура АПЛ

2В. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч 2-го тура в Турции
Батагов сыграл в основном составе, Сикан и Зубков вышли на замену

3. Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Янник не смог продолжить борьбу из-за плохого самочувствия

4. Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Ига Свентек в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и завоевала трофей тысяченика в США

5. Падение Дюбуа, где Усик? Обновлен рейтинг сильнейших супертяжеловесов мира
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала изменения, которые произошли в десятке

6А. Итоговый турнир WTA 2025: известна вторая участница. Где украинки в гонке?
Ига Свьонтек квалифицировалась на WTA Finals, который состоится в начале ноября в Эр-Рияде

6В. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка обновленного формата микста на US Open 2025
Гаэль выступит в одной паре с Осакой, в смешанном разряде выступят и Синнер с Алькарасом

7. Перейра, Анкалаев, Двалишвили. Известны все бои главного карда UFC 320
Турнир по смешанным единоборствам состоится в ночь на 6 октября в американском Лас-Вегасе

8А. Почему Мерседес провалился в сезоне, и что не так со звездным новичком команды?
Причины спада формы серебряных стрел, которые начинали сезон лучшими после Макларена

8В. Новая команда дебютирует в Формуле-1. Пилоты-кандидаты и что от них ожидать
Кто в списке кандидатов на подписание в команду Кадиллак Ф1: претенденты и их шансы

9А. Болл победил Гудмана. Теперь разговоров об Иноуэ будет еще больше
Ник испытал немало проблем

9В.. Хргович все же перемолол Аделее. Дэвид не придумал, как донести удар
Теперь Филипп – среди претендентов

9С. Горький привкус серебра. Александрия завалила начало сезона
Алексей Сливченко считает, что следующие три матча покажут, способен ли Нестеренко добиться успеха

10. ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой
Кевин частично тренируется в общей группе

По теме:
Дебют Забарного за ПСЖ, победа Шахтера, Арсенал нанес поражение МЮ
Разгром от Манчестер Сити, победа Динамо, первый трофей Баварии в сезоне
Старт АПЛ и Ла Лиги, ассист Цыганкова, шедевр Суханова, золото Магучих
главные новости
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
