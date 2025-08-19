Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча

В ночь на 19 августа состоялся финальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В решающем поединке сошлись полька Ига Свентек и итальянка Жасмин Паолини. Свентек добыла победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Ига завоевала 24-й трофей на в карьере и 11-й на тысячниках. Свентек также вернулась на вторую строчку рейтинге WTA.

🏆 WTA 1000 Цинциннати. Хард, финал

Ига Свентек [3] – Жасмин Паолини [7] – 7:5, 6:4

Видеообзор матча