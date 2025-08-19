WTA19 августа 2025, 06:39 |
211
0
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Цинциннати
19 августа 2025, 06:39 |
211
0
В ночь на 19 августа состоялся финальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В решающем поединке сошлись полька Ига Свентек и итальянка Жасмин Паолини. Свентек добыла победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ига завоевала 24-й трофей на в карьере и 11-й на тысячниках. Свентек также вернулась на вторую строчку рейтинге WTA.
🏆 WTA 1000 Цинциннати. Хард, финал
Ига Свентек [3] – Жасмин Паолини [7] – 7:5, 6:4
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 16
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко
Футбол | 18 августа 2025, 23:59 3
Украинец присоединился к «ПСЖ»
Теннис | 19.08.2025, 06:14
Футбол | 18.08.2025, 07:59
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Комментарии 0
Популярные новости
17.08.2025, 23:43 43
18.08.2025, 07:12
18.08.2025, 04:37
18.08.2025, 06:23 22
17.08.2025, 09:20 2
17.08.2025, 10:14 16
18.08.2025, 03:22 2
18.08.2025, 07:19 9