WTA
19 августа 2025, 06:39 |
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Ига Свентек

В ночь на 19 августа состоялся финальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В решающем поединке сошлись полька Ига Свентек и итальянка Жасмин Паолини. Свентек добыла победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Ига завоевала 24-й трофей на в карьере и 11-й на тысячниках. Свентек также вернулась на вторую строчку рейтинге WTA.

🏆 WTA 1000 Цинциннати. Хард, финал

Ига Свентек [3] – Жасмин Паолини [7] – 7:5, 6:4

Видеообзор матча

Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Ига Свёнтек Жасмин Паолини теннисные видеообзоры WTA Цинциннати
