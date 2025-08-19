Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубный чемпионат мира может проводиться каждые 2 года. ФИФА в раздумиях
Клубный чемпионат мира
19 августа 2025, 04:58 | Обновлено 19 августа 2025, 05:05
41
0

Идею продвигает мадридский Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА может изменить формат Клубного чемпионата мира и проводить его раз в два года, начиная с 2029 года. Также обсуждается возможное расширение турнира с 32 до 48 участников.

По информации The Guardian, идею продвигает мадридский «Реал», а также её поддержали «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Наполи». Клубы заинтересованы в финансовых выгодах, ведь победитель последнего розыгрыша «Челси» получил £85 млн призовых.

В настоящее время формат зафиксирован до 2030 года: следующий турнир состоится в 2029 году. Но после этой даты календарь может быть пересмотрен. Против идеи выступают УЕФА и Ассоциация европейских лиг, которые уже подали жалобу в Еврокомиссию, обвиняя ФИФА в злоупотреблении влиянием.

Кроме того, ФИФА планирует пересмотреть квоты: ограничение в два клуба от одной страны могут отменить. Хозяевами турнира в 2029 году хотят стать Катар, Испания и Марокко.

клубный чемпионат мира по футболу ФИФА Челси Реал Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Ливерпуль Наполи
Николай Степанов Источник: The Guardian
