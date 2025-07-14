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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 03:59 | Обновлено 14 июля 2025, 04:52
361
0

Историческая таблица финалов. У кого сколько титулов на клубном ЧМ?

Английский Челси в финале разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0

14 июля 2025, 03:59 | Обновлено 14 июля 2025, 04:52
361
0
Историческая таблица финалов. У кого сколько титулов на клубном ЧМ?
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля в 22:00 в США прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси обыграл французский ПСЖ (3:0) в финале на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем матча стал Коул Палмер, который оформил дубль и сделал ассист на Жоао Педро.

Это второй трофей клубного чемпионата мира для Челси (2021, 2025), один раз синие проиграли в финале (2012).

Для ПСЖ это было первое участие в финалах КЧМ и вообще в клубных чемпионатах мира.

Количество титулов по клубам: Реал Мадрид (5 трофеев), Барселона (3), Коринтианс, Бавария, Челси (по 2), Ливерпуль, Сан-Паулу, Интернасьонал, Милан, Манчестер Юнайтед, Интер, Манчестер Сити (по 1).

Количество титулов по странам: Испания (8 трофеев), Англия (5), Бразилия (4), Италия, Германия (по 2).

Клубный чемпионат мира 2025

Финал. 13 июля, Ист-Резерфорд (США)

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:0

Голы: Коул Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43

Сетка плей-офф

Историческая таблица финалов КЧМ

Достижения по клубам в финалах КЧМ

Достижения по странам в финалах КЧМ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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