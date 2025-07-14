Историческая таблица финалов. У кого сколько титулов на клубном ЧМ?

13 июля в 22:00 в США прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси обыграл французский ПСЖ (3:0) в финале на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

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Героем матча стал Коул Палмер, который оформил дубль и сделал ассист на Жоао Педро.

Это второй трофей клубного чемпионата мира для Челси (2021, 2025), один раз синие проиграли в финале (2012).

Для ПСЖ это было первое участие в финалах КЧМ и вообще в клубных чемпионатах мира.

Количество титулов по клубам: Реал Мадрид (5 трофеев), Барселона (3), Коринтианс, Бавария, Челси (по 2), Ливерпуль, Сан-Паулу, Интернасьонал, Милан, Манчестер Юнайтед, Интер, Манчестер Сити (по 1).

Количество титулов по странам: Испания (8 трофеев), Англия (5), Бразилия (4), Италия, Германия (по 2).

Клубный чемпионат мира 2025

Финал. 13 июля, Ист-Резерфорд (США)

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:0

Голы: Коул Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43

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