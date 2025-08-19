Другие новости19 августа 2025, 00:51 | Обновлено 19 августа 2025, 00:52
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира блистает идеальной фигурой
Алиша Леманн снова подтвердила свой статус
19 августа 2025, 00:51 | Обновлено 19 августа 2025, 00:52
Алиша Леманн снова взорвала соцсети новыми фото.
Нападающая «Ювентуса» и сборной Швейцарии показала идеальную фигуру в розовом бикини.
Она позировала на яхте, демонстрируя пресс и длинные ноги. Подписчики отметили ее уверенность и сексуальность.
Леманн снова доказала свой звездный статус.
Яке воно страшне, ще й без цицьок.
