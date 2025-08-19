Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Италии. Сампдория вылетела, Верона, Удинезе и Торино прошли дальше
Кубок Италии
Аудаче Чериньола
18.08.2025 19:00 – FT 1 : 1
Эллас Верона
Италия
19 августа 2025, 01:23
29
0

18 августа сыграно 4 матча национального кубка

ФК Сампдория

Вечером 18 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка Италии.

Сампдория вылетела, проиграв по пенальти команде Специи.

Верона, Удинезе и Торино прошли дальше.

Кубок Италии. 1/32 финала, 18 августа

Аудаче Чериньола – Верона – 1:1 (пен. 2:4)

Специя – Сампдория – 1:1 (пен. 4:2)

Удинезе – Каррарезе – 2:0

Торино – Модена – 1:0

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Angel Maza (Аудаче Чериньола).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Домагой Брадарич (Эллас Верона).
Кубок Италии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
