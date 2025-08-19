18.08.2025 19:00 – FT 1 : 1
Кубок Италии. Сампдория вылетела, Верона, Удинезе и Торино прошли дальше
18 августа сыграно 4 матча национального кубка
Вечером 18 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка Италии.
Сампдория вылетела, проиграв по пенальти команде Специи.
Верона, Удинезе и Торино прошли дальше.
Кубок Италии. 1/32 финала, 18 августа
Аудаче Чериньола – Верона – 1:1 (пен. 2:4)
Специя – Сампдория – 1:1 (пен. 4:2)
Удинезе – Каррарезе – 2:0
Торино – Модена – 1:0
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Angel Maza (Аудаче Чериньола).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Домагой Брадарич (Эллас Верона).
