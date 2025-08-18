ФОТО. Фанатка Романа Яремчука поделилась откровенными фото. 10/10

Маригона, страстная болельщица греческого «Олимпиакоса» и Романа Яремчука, впечатлила новыми кадрами.

В белом купальнике она позировала на катере среди волн.

Снимки, опубликованные в соцсетях, сразу привлекли внимание поклонников.

Болельщики отметили как яркие кадры, так и уверенность, с которой девушка чувствует себя перед камерой.

Маригона регулярно поддерживает «Олимпиакос» и часто делится в соцсетях моментами своей жизни, связанными с клубом.