Тренер топ-клуба требует подписать украинца. Считает его идеальным
Антонио Конте в восторге от Артема Довбика
«Наполи» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, главный тренер неаполитанцев Антонио Конте после травмы бельгийского форварда Ромелу Лукаку требует трансфер 28-летнего футболиста, ведь считает его идеальным игроком для своей системы.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
