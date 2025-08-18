Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер топ-клуба требует подписать украинца. Считает его идеальным
Италия
18 августа 2025, 21:16 | Обновлено 18 августа 2025, 21:17
Антонио Конте в восторге от Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Наполи» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер неаполитанцев Антонио Конте после травмы бельгийского форварда Ромелу Лукаку требует трансфер 28-летнего футболиста, ведь считает его идеальным игроком для своей системы.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Mark4854590
Було б класно, якби Довбик дійсно перейшов в Наполі (у що не дуже віриться) і потім Ромі парочку забив) 
