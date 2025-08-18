Итоговый турнир WTA 2025: известна вторая участница. Где украинки в гонке?

Третья ракетка мира Ига Свентек квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

24-летнее полька гарантировала себе участие на WTA Finals после выхода в финал тысячника в Цинциннати, который проведет в ночь на 19 августа против Жасмин Паолини.

В 2025 году Ига набрала более 6700 очков и стала второй участницей Итогового после лидера мирового рейтинга Арины Соболенко. В этом сезоне Свентек завоевала трофей Уимблдона, добралась до финала пятисотника в Бад-Хомбурге и до полуфиналов на Australian Open, тысячниках в Дохе и Мадриде, а также на Ролан Гаррос.

Ига в пятый раз сыграет на Итоговом турнире WTA. Ее лучшим результатом является выигранный трофей в 2023 году на кортах мексиканского Канкуна.

На WTA Finals сыграют восемь лучших теннисисток года. Семь отбираются по набранным очкам за сезон, еще одно место предоставляется чемпионке Grand Slam, которая не попала в топ-7 (если же их две или более, то на Итоговый едет победительница GS с наибольшим количеством набранных баллов за год).

В 2025 победительницами трех мейджоров стали теннисистки, которые сейчас идут в первой семерке: Ига Свентек (Уимблдон, вторая – квалифицировалась), Коко Гауфф (Ролан Гаррос, третья) и Мэдисон Киз (Australian Open, четвертая). Если же и US Open заберет теннисистка, которая попадет в топ-7, то восьмое место предоставят восьмой лучшей теннисистке по набранным очкам за год.

Выше всех из украинок находится Элина Свитолина – она десятая. На ее счету 2596 очков, а у девятой Паолини (до результата финала Цинциннати) – 3396.

Топ-20 замыкает Даяна Ястремская (1545), а на 29-й позиции идет Марта Костюк (1291).

Гонка на WTA Finals 2025 (топ-8):