Георгий СУДАКОВ: «Против Динамо Верес играл более агрессивно»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу над «Вересом» (2:0) в матче 3-го тура УПЛ.

– Какие сложности создал «Верес» для вас?

– Они очень хорошо оборонялись, особенно до 1-го гола. Было очень сложно, потому что они в 5-6 в линию против нас играют, плюс тяжелое сухое поле и погода. Все складывается таким образом... Еще и Алиссон травмировался. Игра была очень медленной, мало создали голевых моментов, но хорошо, что момент с угловым, стандарт нас как раз спас, мы на перерыв ушли со счетом 1:0, и во 2-м тайме, конечно, нам было легче играть.

– Похоже, что в этой игре больше за счет стандартов искали голевые возможности.

– Конечно. Мы, во-первых, отрабатываем это, и Мистер нам говорит, что 4 из 10 голов забиваются как раз со стандартов. Мы сегодня 2 стандарта забили, я считаю, что мы можем этот момент еще улучшить и как раз это придаст нам больше уверенности, больше голевых моментов для нас будет.

– До этого в последнее время складывалось, что непростые матчи были в Ровно, сегодня немного легче. Кажется, у «Вереса» было всего 1-2 острых момента. Думали об этом вообще?

– Знаем, что всегда здесь трудно играть против «Вереса». Мы 2 матча подряд уже здесь не выигрывали. Я же говорю, до 1-го гола была тяжелая игра, было мало голевых моментов, как раз искали где-то со стандартов моменты голевые, и нам повезло, что так сложилось. В принципе, уже во 2-м тайме было легче, но, я же говорю, когда команды так закрываются, в 5-6 в линию играют против нас, то очень сложно. Мы смотрели их игру с «Динамо» – там они играли более агрессивно, более открыто, чем с нами. Но такой футбол, надо привыкать к нашему чемпионату. В принципе, мы все время играли так – и против «Эпицентра», и в некоторых моментах против «Карпат», «Верес». Такие реалии, нужно учиться и выходить на новый уровень, чтобы вскрывать такие обороны.