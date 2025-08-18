Наложили шесть швов. Тренер клуба АПЛ оказался в больнице после матча
Коуч вратарей «Ноттингем Форест» Руй Барбоза повредил голову во время игры
Тренер вратарей клуба «Ноттингем Форест» Руй Барбоза отправился в больницу после победного матча первого тура Английской Премьер-лиги против «Брентфорда» (3:1).
Специалист настолько эмоционально отреагировал на гол на пятой минуте матча, что ударился головой о тренерскую скамейку.
Повреждение оказалось достаточно серьёзным, поэтому врачи были вынуждены наложить шесть швов на голову тренера.
«Ему наложили шесть швов! Это было неприятно. Действительно плохо. Он почувствовал головокружение», – сказал тренер «Ноттингем Фореста» Нуну Эшпириту Санту.
