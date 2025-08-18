Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
18 августа 2025, 11:44 | Обновлено 18 августа 2025, 11:48
Наложили шесть швов. Тренер клуба АПЛ оказался в больнице после матча

Коуч вратарей «Ноттингем Форест» Руй Барбоза повредил голову во время игры

Наложили шесть швов. Тренер клуба АПЛ оказался в больнице после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Барбоза

Тренер вратарей клуба «Ноттингем Форест» Руй Барбоза отправился в больницу после победного матча первого тура Английской Премьер-лиги против «Брентфорда» (3:1).

Специалист настолько эмоционально отреагировал на гол на пятой минуте матча, что ударился головой о тренерскую скамейку.

Повреждение оказалось достаточно серьёзным, поэтому врачи были вынуждены наложить шесть швов на голову тренера.

«Ему наложили шесть швов! Это было неприятно. Действительно плохо. Он почувствовал головокружение», – сказал тренер «Ноттингем Фореста» Нуну Эшпириту Санту.

