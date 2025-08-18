Дубль Коутиньо и слезы Неймара. Сантос получил теннисную баранку в Бразилии
Васко да Гама разбила святых со счетом 6:0 в матче 20-го тура чемпионата Бразилии
17 августа состоялся матч 20-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Васко да Гама.
Поединок прошел на арене Эштадиу Вила Белмиру в Сантосе. Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 2:0.
Дубль в этой встрече оформил экс-игрок Ливерпуля, Баварии и Барселоны Филиппе Коутиньо.
В составе хозяев отбегал звездный бразилец Неймар. Для него это был 250-й матч за родной клуб. После завершения встречи Ней сел на газон и заплакал.
Фанаты святых после финального свистка повернулись спиной к полю в знак протеста.
Сантос (21 очко) и Васко да Гама (19 баллов) занимают 15-е и 16-е места соответственно в таблице национального первенства.
Чемпионат Бразилии. 17 августа, 20-й тур
Сантос – Васко да Гама – 0:6
Голы: Лукас Пайтон, 18, Давид, 52, Коутиньо, 54, 62, Райан, 60 (пен.), Че Че, 68
