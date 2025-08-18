Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Коутиньо и слезы Неймара. Сантос получил теннисную баранку в Бразилии
Чемпионат Бразилии
Сантос
17.08.2025 22:00 – FT 0 : 6
Васко да Гама
Бразилия
Дубль Коутиньо и слезы Неймара. Сантос получил теннисную баранку в Бразилии

Васко да Гама разбила святых со счетом 6:0 в матче 20-го тура чемпионата Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

17 августа состоялся матч 20-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Васко да Гама.

Поединок прошел на арене Эштадиу Вила Белмиру в Сантосе. Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил экс-игрок Ливерпуля, Баварии и Барселоны Филиппе Коутиньо.

В составе хозяев отбегал звездный бразилец Неймар. Для него это был 250-й матч за родной клуб. После завершения встречи Ней сел на газон и заплакал.

Фанаты святых после финального свистка повернулись спиной к полю в знак протеста.

Сантос (21 очко) и Васко да Гама (19 баллов) занимают 15-е и 16-е места соответственно в таблице национального первенства.

Чемпионат Бразилии. 17 августа, 20-й тур

Сантос – Васко да Гама – 0:6

Голы: Лукас Пайтон, 18, Давид, 52, Коутиньо, 54, 62, Райан, 60 (пен.), Че Че, 68

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

X (Twitter)
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сантос.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Васко да Гама).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан (Васко да Гама).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Васко да Гама).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Васко да Гама).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Давид (Васко да Гама).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Питон (Васко да Гама).
