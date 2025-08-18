Дубль Коутиньо и слезы Неймара. Сантос получил теннисную баранку в Бразилии

17 августа состоялся матч 20-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Васко да Гама.

Поединок прошел на арене Эштадиу Вила Белмиру в Сантосе. Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил экс-игрок Ливерпуля, Баварии и Барселоны Филиппе Коутиньо.

В составе хозяев отбегал звездный бразилец Неймар. Для него это был 250-й матч за родной клуб. После завершения встречи Ней сел на газон и заплакал.

Фанаты святых после финального свистка повернулись спиной к полю в знак протеста.

Сантос (21 очко) и Васко да Гама (19 баллов) занимают 15-е и 16-е места соответственно в таблице национального первенства.

Чемпионат Бразилии. 17 августа, 20-й тур

Сантос – Васко да Гама – 0:6

Голы: Лукас Пайтон, 18, Давид, 52, Коутиньо, 54, 62, Райан, 60 (пен.), Че Че, 68

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

X (Twitter)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine