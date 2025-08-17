Рекорд повторен. Нойер сравнялся с легендой Баварии по Суперкубкам
Немецкий голкипер стал лучшим игроком матча
Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер завоевал очередной трофей Суперкубка Германии.
16 августа состоялся финальный матч за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1. Мануэль стал лучшим игроком матча.
По количеству трофеев этого типа Нойер сравнялся с легендой «Баварии» Томасом Мюллером, который на протяжении многих лет был его партнером по команде. Теперь у обоих игроков по 8 титулов Суперкубка Германии. Их ближайшими соседями являются нынешние игроки «красных» Йозуа Киммих и Свен Ульрайх, которые имеют по 7 кубков.
Всего за мюнхенский клуб 39-летний Нойер провел 562 матча, в 265 из которых сохранил свои ворота «сухими». Количество пропущенных голов составляет 460.
