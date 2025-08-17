Рекорд повторен. Нойер сравнялся с легендой Баварии по Суперкубкам

Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер завоевал очередной трофей Суперкубка Германии.

16 августа состоялся финальный матч за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1. Мануэль стал лучшим игроком матча.

По количеству трофеев этого типа Нойер сравнялся с легендой «Баварии» Томасом Мюллером, который на протяжении многих лет был его партнером по команде. Теперь у обоих игроков по 8 титулов Суперкубка Германии. Их ближайшими соседями являются нынешние игроки «красных» Йозуа Киммих и Свен Ульрайх, которые имеют по 7 кубков.

Всего за мюнхенский клуб 39-летний Нойер провел 562 матча, в 265 из которых сохранил свои ворота «сухими». Количество пропущенных голов составляет 460.