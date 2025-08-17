Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3. Дубль Любко. Видео голов и обзор матча
«Колос-2» одержал третью победу подряд
Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Диназ» провел поединок с «Колосом-2».
Гости еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. Владислав Любко забил на 18-й и 20-й минутах. А перед перерывом Петр Харжевский сделал счет 3:0 в пользу «Колоса-2».
«Диназ» ответил только одним забитым мячом. На 54-й минуте Артур Бобита реализовал пенальти.
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа
Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3
Голы: Бобита, 54 (пенальти) – Любко, 18, 20, Харжевский, 40
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
