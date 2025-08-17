Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3. Дубль Любко. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Диназ
16.08.2025 15:30 – FT 1 : 3
Колос-2 Ковалевка
Украина. Вторая лига
17 августа 2025, 17:27 |
Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3. Дубль Любко. Видео голов и обзор матча

«Колос-2» одержал третью победу подряд

Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3. Дубль Любко. Видео голов и обзор матча
ФК Колос-2

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Диназ» провел поединок с «Колосом-2».

Гости еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. Владислав Любко забил на 18-й и 20-й минутах. А перед перерывом Петр Харжевский сделал счет 3:0 в пользу «Колоса-2».

«Диназ» ответил только одним забитым мячом. На 54-й минуте Артур Бобита реализовал пенальти.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3

Голы: Бобита, 54 (пенальти) – Любко, 18, 20, Харжевский, 40

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

54’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур Бобита (Диназ).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Харжевский (Колос-2 Ковалевка).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Любко (Колос-2 Ковалевка).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Любко (Колос-2 Ковалевка).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Диназ Вышгород Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
