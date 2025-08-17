Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3. Дубль Любко. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Диназ» провел поединок с «Колосом-2».

Гости еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. Владислав Любко забил на 18-й и 20-й минутах. А перед перерывом Петр Харжевский сделал счет 3:0 в пользу «Колоса-2».

«Диназ» ответил только одним забитым мячом. На 54-й минуте Артур Бобита реализовал пенальти.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3

Голы: Бобита, 54 (пенальти) – Любко, 18, 20, Харжевский, 40

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча