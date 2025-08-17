Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
17 августа 2025, 16:38 |
92
0

Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

17 августа 2025, 16:38 |
92
0
Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

17 августа итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале итальянка поборется против Вероники Кудерметовой (WTA 36). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Рыбакина – Свентек. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Кудерметовой.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Иги Свентек.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Жасмин Паолини Вероника Кудерметова смотреть онлайн WTA Цинциннати
