Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
17 августа итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В полуфинале итальянка поборется против Вероники Кудерметовой (WTA 36). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Рыбакина – Свентек. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Кудерметовой.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Иги Свентек.
