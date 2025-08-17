Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале итальянка поборется против Вероники Кудерметовой (WTA 36). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Рыбакина – Свентек. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Кудерметовой.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Иги Свентек.

