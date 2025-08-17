Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор
Украина. Вторая лига
17 августа 2025, 16:02 | Обновлено 17 августа 2025, 16:03
«Горняк-Спорт» порадовал своих болельщиков победой

ФК Горняк-Спорт

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле принимал «Пенуэл».

Хозяева открыли счет на 12-й минуте матча. Автором гола стал Злат Златьев.

Перед перерывом Кирилл Попович забил в ворота «Пенуэла» второй мяч. А на 52-й минуте Ярослав Сорочан сделал счет 3:0.

«Горняк-Спорт» расслабился и едва за это не поплатился. «Пеуэл» отыграл два мяча. У гостей даже был шанс сравнять счет, но они им не воспользовались.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2

Голы: Златьев, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Горняк-Спорт Пенуэл Кривой Рог Злат Златьев
Сергей Турчак
Сергей Турчак
