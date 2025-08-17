Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор
«Горняк-Спорт» порадовал своих болельщиков победой
Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле принимал «Пенуэл».
Хозяева открыли счет на 12-й минуте матча. Автором гола стал Злат Златьев.
Перед перерывом Кирилл Попович забил в ворота «Пенуэла» второй мяч. А на 52-й минуте Ярослав Сорочан сделал счет 3:0.
«Горняк-Спорт» расслабился и едва за это не поплатился. «Пеуэл» отыграл два мяча. У гостей даже был шанс сравнять счет, но они им не воспользовались.
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа
Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2
Голы: Златьев, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
