Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле принимал «Пенуэл».

Хозяева открыли счет на 12-й минуте матча. Автором гола стал Злат Златьев.

Перед перерывом Кирилл Попович забил в ворота «Пенуэла» второй мяч. А на 52-й минуте Ярослав Сорочан сделал счет 3:0.

«Горняк-Спорт» расслабился и едва за это не поплатился. «Пеуэл» отыграл два мяча. У гостей даже был шанс сравнять счет, но они им не воспользовались.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2

Голы: Златьев, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2

