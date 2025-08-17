Второй трофей в карьере Кейна. Чем может похвастаться англичанин в Баварии?
В матче за Суперкубок Германии Гарри отличился забитым мячом
Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн завоевал с мюнхенской командой Суперкубок Германии, который стал для него вторым трофеем в профессиональной карьере.
16 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.
В прошлом сезоне Кейн в составе «красных» также завоевал чемпионат Германии – первый трофей в его карьере, который он завоевал в 31-летнем возрасте.
Всего за немецкий клуб Гарри провел 97 поединков, забил 86 голов и отдал 26 результативных передач. Если же принять во внимание всю клубную карьеру англичанина, то в 611 встречах он отличился 393 забитыми мячами и 105 ассистами.
Harry Kane wins his second career trophy ✨— Goals Side (@goalsside) August 17, 2025
🏆 2024/2025 Bundesliga
🏆 2025 German Super Cup pic.twitter.com/OW8QknPwls
