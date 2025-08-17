Второй трофей в карьере Кейна. Чем может похвастаться англичанин в Баварии?

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн завоевал с мюнхенской командой Суперкубок Германии, который стал для него вторым трофеем в профессиональной карьере.

16 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

В прошлом сезоне Кейн в составе «красных» также завоевал чемпионат Германии – первый трофей в его карьере, который он завоевал в 31-летнем возрасте.

Всего за немецкий клуб Гарри провел 97 поединков, забил 86 голов и отдал 26 результативных передач. Если же принять во внимание всю клубную карьеру англичанина, то в 611 встречах он отличился 393 забитыми мячами и 105 ассистами.