ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ усилился игроком ПСЖ

27-летний правый полузащитник ПСЖ Норди Мукиеле стал игроком новичка Английской Премьер-лиги «Сандерленда».

Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.

«Сандерленд» заплатил за француза 12 миллионов евро, а контракт подписан к лету 2029 года.

В прошлом сезоне Норди Мукиеле провел в аренде в леверкузенском «Байере». Сыграл за команду 24 матча и забил 2 мяча.

За ПСЖ Мукиеле выступал с 2022 года. Провел за парижан 45 матчей, но так и не стал игроком основания.