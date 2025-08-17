Англия17 августа 2025, 15:47 | Обновлено 17 августа 2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ усилился игроком ПСЖ
Норди Мукиеле стал игроком «Сандерленда»
27-летний правый полузащитник ПСЖ Норди Мукиеле стал игроком новичка Английской Премьер-лиги «Сандерленда».
Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.
«Сандерленд» заплатил за француза 12 миллионов евро, а контракт подписан к лету 2029 года.
В прошлом сезоне Норди Мукиеле провел в аренде в леверкузенском «Байере». Сыграл за команду 24 матча и забил 2 мяча.
За ПСЖ Мукиеле выступал с 2022 года. Провел за парижан 45 матчей, но так и не стал игроком основания.
