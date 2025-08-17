Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ усилился игроком ПСЖ
Англия
17 августа 2025, 15:47
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ усилился игроком ПСЖ

Норди Мукиеле стал игроком «Сандерленда»

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ усилился игроком ПСЖ
sunderlandafc

27-летний правый полузащитник ПСЖ Норди Мукиеле стал игроком новичка Английской Премьер-лиги «Сандерленда».

Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.

«Сандерленд» заплатил за француза 12 миллионов евро, а контракт подписан к лету 2029 года.

В прошлом сезоне Норди Мукиеле провел в аренде в леверкузенском «Байере». Сыграл за команду 24 матча и забил 2 мяча.

За ПСЖ Мукиеле выступал с 2022 года. Провел за парижан 45 матчей, но так и не стал игроком основания.

Норди Мукиеле Сандерленд ПСЖ трансферы
Александр Сильченко
