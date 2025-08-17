Тренировался с мячом. Левандовски вернулся к Барселоне

Польский нападающий Роберт Левандовски покинул лазарет «Барселоны» и приступил к работе с мячом.

Известный форвард присутствовал на тренировке вместе с командой после победы в первом туре Ла Лиги против «Мальорки» (3:0).

Большую часть тренировки Роберт работал под руководством Ханси Флика с игроками, не принимавшими участия в матче первого тура. Позднее поляк несколько минут поработал с основой.

Ожидается, что Левандовски сможет принять участие в поединке против «Леванте» во втором туре испанской лиги.

Напомним, что 36-летний футболист пропустил старт Ла Лиги из-за травмы подколенного сухожилия левого бедра.