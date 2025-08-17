Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
Первая лига
Агробизнес
16.08.2025 15:00 – FT 1 : 0
Металлист
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 13:56
46
0

Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор

«Агробизнес» идет без пропущенных мячей

17 августа 2025, 13:56
46
0
Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
ФК Металлист

В субботу, 16 августа, в Первой лиге состоялись матчи 3-го тура. «Агробизнес» на своем поле принимал харьковский «Металлист».

Хозяева открыли счет в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте гол на свой счет записал Роман Кузьмин.

Гол Кузьмина так и остался единственным в матче. «Металлист» потерпел поражение во втором матче подряд.

Первая лига. 3-й тур, 16 августа. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Металлист» Харьков – 1:0

Гол: Кузьмин, 45+1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
