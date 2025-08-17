Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
«Агробизнес» идет без пропущенных мячей
В субботу, 16 августа, в Первой лиге состоялись матчи 3-го тура. «Агробизнес» на своем поле принимал харьковский «Металлист».
Хозяева открыли счет в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте гол на свой счет записал Роман Кузьмин.
Гол Кузьмина так и остался единственным в матче. «Металлист» потерпел поражение во втором матче подряд.
Первая лига. 3-й тур, 16 августа. Волочиск, стадион «Юность»
«Агробизнес» Волочиск – «Металлист» Харьков – 1:0
Гол: Кузьмин, 45+1
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
