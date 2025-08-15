Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Агробизнес – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Агробизнес
16.08.2025 15:00 - : -
Металлист
Украина. Первая лига
0

Агробизнес – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 16 августа в 15:00 по Киеву

ФК Металлист

В субботу, 16 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Агробизнес

В прошлом сезоне чемпионата коллектив завоевал 33 очка и занял 5-е место, отстав от зоны переходных матчей за повышение на 2 зачетных пункта. Однако после 9 побед в 9 первых турах на старте сезона «Агробизнес» постигла серия неудач – команда получила всего 6 баллов в 13 поединках Первой лиги. Из Кубка Украины команда вылетела в самом начале, проиграв «Николаеву» в игре 1/64 финала.

В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата «Агробизнес» одолел «Левый Берег» со счетом 2:0, а затем сыграл в нулевую ничью с «Буковиной».

Металлист

Харьковчане, как и «Агробизнес», выступали в чемпионской группе Первой лиги, где с 31 баллом на счету заняли 6-е место. Из Кубка Украины коллектив также вылетел от «Николаева», однако на стадии 1/32 финала.

Этот поединок станет для «зелено-желтых» вторым в этом сезоне, ведь матч 1-го тура против «Металлурга» был перенесен из-за вызова игроков «Металлиста» в сборную Украины U-19. Во 2-м раунде Первой лиги харьковчане проиграли «Ингульцу» со счетом 1:2.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой в 6 поединках. 5 побед на счету «Агробизнеса», а еще 1 выигрыш одержал «Металлист».

Интересные факты

  • «Агробизнес» забил 19 голов в прошлом сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди коллективов чемпионской группы.
  • «Металлист» не одержал ни одной выездной победы в 2025 году. На счету команды 3 ничьи и 1 поражение.
  • «Агробизнес» пропустил 26 мячей за 22 игры Первой лиги прошлого сезона – 2-й худший результат среди команд чемпионской группы.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
16 августа 2025 -
15:00
Металлист
По теме:
Первая лига. 3-й тур, 15 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Гол на последних минутах. Левый Берег одолел Викторию Сумы
Металлист Харьков Агробизнес прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
