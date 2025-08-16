Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги

В матче 3-го тура Первой лиги Металлист на выезде уступил Агробизнесу со счетом 0:1, потерпев второе кряду поражение на старте сезона чемпионата Украины.

Ранее команда уступила Ингульцу, а еще один матч чемпионата был перенесен.

Агробизнес с 7 очками до игр конкурентов вышел в лидеры Первой лиги.

Первая лига. 3-й тур

Агробизнес – Металлист 1:0

Гол: Кузьмин, 45