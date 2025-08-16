Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Первая лига
Агробизнес
16.08.2025 15:00 – FT 1 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 17:40 | Обновлено 16 августа 2025, 18:02
259
2

Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги

Харьковчане уступили Агробизнесу

16 августа 2025, 17:40 | Обновлено 16 августа 2025, 18:02
259
2
Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
ФК Агробизнес

В матче 3-го тура Первой лиги Металлист на выезде уступил Агробизнесу со счетом 0:1, потерпев второе кряду поражение на старте сезона чемпионата Украины.

Ранее команда уступила Ингульцу, а еще один матч чемпионата был перенесен.

Агробизнес с 7 очками до игр конкурентов вышел в лидеры Первой лиги.

Первая лига. 3-й тур

Агробизнес – Металлист 1:0
Гол: Кузьмин, 45

По теме:
Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов будет играть на победу»
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «В конце игры потеряли концентрацию»
Владимир КОВАЛЮК: «Ошибок было много, особенно индивидуальных»
Металлист Харьков Агробизнес Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
Футбол | 16 августа 2025, 17:57 4
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами

«Колоски» вдесятером выстояли против «львов», продлив беспроигрышную серию до 10 поединков подряд

Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 1
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ

«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»

Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
Футбол | 16.08.2025, 17:45
Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
Потрібен нормальний тренер і просто грати в футбол, а не копіювати хтозна що. 
Ответить
-1
_9Quantum19_
Хоч емблему б змінили, аби не ганьбити славне футбольне минуле міста Харків.
Ответить
-2
Популярные новости
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 19
Бокс
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем