16.08.2025 15:00 – FT 1 : 0
Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Харьковчане уступили Агробизнесу
В матче 3-го тура Первой лиги Металлист на выезде уступил Агробизнесу со счетом 0:1, потерпев второе кряду поражение на старте сезона чемпионата Украины.
Ранее команда уступила Ингульцу, а еще один матч чемпионата был перенесен.
Агробизнес с 7 очками до игр конкурентов вышел в лидеры Первой лиги.
Первая лига. 3-й тур
Агробизнес – Металлист 1:0
Гол: Кузьмин, 45
Потрібен нормальний тренер і просто грати в футбол, а не копіювати хтозна що.
Хоч емблему б змінили, аби не ганьбити славне футбольне минуле міста Харків.
