Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 14:26 |
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»

Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне

Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич пообщался с клубной пресс-службой после матчей квалификационного раунда Лиги Европы. Функционер посетовал на график матчей.

– Геннадий Владиславович, вы вернулись с командой после матчей в Европе. Какие первые впечатления от этого опыта?

– Очень утомительно. И для футболистов, и для тренеров, и даже для менеджмента. Постоянные переезды, каждая ночь в другом месте, жизнь на чемоданах.

– За этот период сколько времени команда имела для восстановления?

– Ни одного полноценного дня. Фактически с 29 июля, когда мы уехали на матч в Андорру, у команды не было возможности нормально восстанавливаться. Все происходит через два дня на третий: игра – дорогая – снова игра. Все время после матчей команда проводит в самолетах, поездах или автобусах. Без полноценных тренировок, без времени отдыха. Никакого выходного дня у игроков не было. В таком режиме мы провели шесть матчей. И впереди еще 4.

– Как это влияет на футболистов?

– Очень отрицательно. Постоянная усталость, ноги затекают в автобусах и самолетах, соответственно риск травм высок. Есть психологическое истощение – ребята постоянно вместе, у них нет даже дня, чтобы побыть с семьями. После игры с «Пакшем» возвращение в Житомир заняло 36 часов. Это ненормальный ритм для профессионального футбола.

– В то же время Руслан Ротань говорил, что, несмотря на аномальный график, не будет жаловаться.

– Это его позиция, и она заслуживает уважения. А я, как президент клуба, должен защитить игроков и тренеров, заботясь об их состоянии. То, что мы переживаем сейчас – это фактически уничтожение команды.

– Можно ли найти решение этой проблемы?

– Мы понимаем, что война внесла свои ограничения и что авиасообщение в Украине отсутствует. Но есть вопросы к футбольным органам. Все украинские клубы, играющие в Европе, зарабатывают очки не только для себя, но и для украинского футбола в целом. Было бы логично сделать так, чтобы во время войны, не имея возможности пересекать границу самолетами, представители Украины на стадии квалификационных раундов в августе имели возможность получить перенос своих матчей в первых двух турах УПЛ. Это дало бы время для восстановления. А сейчас фактически каждый соперник в еврокубках еще до стартового свистка имеет значительное преимущество украинским командам. Надо это исправлять. Считаю, что эти факторы повлияли на физическое и моральное состояние не только «Полесья», но и «Шахтера» и «Динамо».

– Кажется, «Полесье» поддержало инициативу, что клубы, представляющие Украину в еврокубках, не имели возможности для переноса игры?

– Именно так. Но когда лично пережил с командой все испытания за эти 20 дней, понял, что это было мое ошибочное решение. Конечно, я против злоупотреблений переносами, но именно во время европейских квалификаций считаю, что наши команды имеют право получать время на восстановление и подготовку к следующим играм.

– Есть мнение, что график без переносов не является проблемой для команд во время евроквалификации?

– Я тоже так считал. Но чтобы понять все трудности, нужно их лично пройти. Я искренне приглашаю кого-либо из журналистов или ведущих проехать весь путь вместе с нашей командой на протяжении всей квалификации и показать футбольной общественности, как это действительно происходит. У любого эксперта после просмотра такого сериала мнение изменится. Считаю, наши футбольные органы должны отнестись с уважением к украинским клубам и учесть логистические трудности в перемещениях во время войны.

Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций Руслан Ротань
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
_ Moore
"Полісся» підтримало ініціативу, що клуби, які представляють Україну в єврокубках, не мали можливості для перенесення гри.  Але коли особисто пережив із командою всі випробування
впродовж цих 20 днів, зрозумів, що це було моє помилкове рішення" (с) - а теба було слухати старших!
Ответить
+6
mastorent
давайте на фронт - вместе с игрунами и менеджментом, всей кодлой. там отдохнёте бл
Ответить
+2
Любчик Гринчук
Давайте на передову! Всім клубом! Ні переїздів, ні готелів. Знищив кацапа, сиди кури, або цукерки гризи.... Нитіки нещасні. Хоч би той м'яч копало, а то снують по полю як вівці! Фе, гидота.
Ответить
+2
петр
щас заплачу
Ответить
+1
Обсервер Влад
Айяйяй, в той час як тисячі таких самих пацанів гинуть у цій іпучій бійні, у них ноги бачте затікають в автобусі Бідосі
Ответить
+1
Avaksi
Я так розумію, що всі "порівнювачі" з передовою, вже давно у ВСУ?
Ответить
0
igor-trener
Можливо на період єврокубків ФФУ з клубами прийняла рішення про базування команд за кордоном, та проведення ЧУ на нейтральних полях України біля їх базування 
Ответить
-1
Istm
це вже готує виправдання для плейоф?
Ответить
-1
