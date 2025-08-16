Полесье сделало заявление об Усике перед матчем УПЛ против ЛНЗ

Пресс-служба житомирского «Полесья» официально объявила, что украинский боксер Александр Усик будет присутствовать на матче 3 тура УПЛ, в котором «волки» сыграют против черкасского ЛНЗ.

«Александр Усик намерен дать вдохновение нашим футболистам в этот важный и изнурительный момент сезона. Не упусти шанс увидеть Александра Усика вживую – приходи на стадион, поддержи команду и болей вместе с чемпионом! 💛💚», – говорится в заявлении клуба.

19 июля Александр Усик в бою с Даниэлем Дюбуа защитил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой завершился нокаутом в 5 раунде.

Матч Полесья – ЛНЗ запланирован на воскресенье, 17 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени. После двух сыгранных матчей подопечные Руслана Ротаня имеют в своем активе 3 зачетных пункта, а ЛНС набрал 4 турнирных балла.

Ранее сообщалось, что два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно