Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 17:44 |
Полесье сделало заявление об Усике перед матчем УПЛ против ЛНЗ

Боксер посетит матч 3 тура УПЛ

Полесье сделало заявление об Усике перед матчем УПЛ против ЛНЗ
ФК Полесье. Александр Усик

Пресс-служба житомирского «Полесья» официально объявила, что украинский боксер Александр Усик будет присутствовать на матче 3 тура УПЛ, в котором «волки» сыграют против черкасского ЛНЗ.

«Александр Усик намерен дать вдохновение нашим футболистам в этот важный и изнурительный момент сезона. Не упусти шанс увидеть Александра Усика вживую – приходи на стадион, поддержи команду и болей вместе с чемпионом! 💛💚», – говорится в заявлении клуба.

19 июля Александр Усик в бою с Даниэлем Дюбуа защитил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой завершился нокаутом в 5 раунде.

Матч Полесья – ЛНЗ запланирован на воскресенье, 17 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени. После двух сыгранных матчей подопечные Руслана Ротаня имеют в своем активе 3 зачетных пункта, а ЛНС набрал 4 турнирных балла.

Ранее сообщалось, что два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно

Александр Усик Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - ЛНЗ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
