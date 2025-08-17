Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
17 августа 2025, 08:46 |
237
0

Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати

Поединок состоится 17 августа в 20:00 по Киеву

Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Коллаж Sport.ua

17 августа, в полуфинале турнира Цинциннати между собой сыграют Елена Рыбакина (WTA 10) и Ига Свентек (WTA 3). Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Елена Рыбакина

В этом сезоне Рыбакина долго набирала форму, было видно, что мощь есть, а вот стабильность пропала. Где-то мешали травмы, иными словами, спортсменка не могла показать свой максимум. По последним турнирам видно, что теннисистка нащупала свою игру, полуфинал в Монреале, здесь тоже дошла до этой стадии.

В Цинциннати Рыбакина в трех матчах подряд проигрывала первый сет, а потом выигрывала матч, так было во встречах против Сарасуа – 4:6, 6:0, 7:5, Мертенс – 4:6, 6:3, 7:5, Киз – 6:7, 6:4, 6:2. Самое интересное, что в двух сетах удалось обыграть в четвертьфинале, первую ракетку мира Арину Соболенко – 6:1, 6:4. Судя по уровню пройденных соперниц, теннисистка из Казахстана сейчас явно в форме. Рыбакина провела 34 матча на харде в этом сезоне, выиграв 25 из них.

Ига Свентек

Польская спортсменка тоже проводит не самый яркий сезон, но выигрыш Уимблдона перекрыл много неудач. Стоит признать, что Свентек не такая стабильная, когда отдавала соперницам высокого уровня по 3-4 гейма за матч.

Турнир Цинциннати пока складывается легко для спортсменки, она в первом круге уверенно одолела «нейтралку» Анастасию Потапову – 6:1, 6:4, далее должна была быть встреча с Мартой Костюк, но украинка снялась с игры. Потом удалось пройти румынку Кырстю – 6:4, 6:3. В четвертьфинале Ига обыграла еще одну «нейтралку» Калинкую – 6:3, 6:4. У польки 26 побед в 33 матчах на харде в текущем сезоне.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой девять раз, счет 5:4 в пользу польской спортсменки. Только в этом году спортсменки пересекались трижды, все матчи выиграла Свентек.

Прогноз

Эта встреча выглядит, как завуалированный финал, ведь другая полуфинальная пара выглядит слабее. Свентек небольшой фаворит, хотя Рыбакина сейчас набрала неплохую форму, поэтому стоит ждать интересной и непредсказуемой битвы.

Многое будет зависеть от состояния и настроя теннисисток. Я считаю перспективной ставку на тотал больше 21,5 геймов за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Елена Рыбакина
17.08.2025 -
20:00
Ига Свентек
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Елена Рыбакина Ига Свёнтек WTA Цинциннати прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
