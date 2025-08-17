Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста
17 августа 2025, 04:18
ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста

Дарина Ризнык похвасталась фото с отдыха

ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста
Instagram. Дарина Ризнык

Жена вратаря «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка Дарина поразила фото из Турции.

Она выбрала купальник и стильную шляпу, подчеркнув фигуру.

Подписчики засыпали ее комплиментами в Instagram.

Пара поженилась в 2021 году и уже в 2022-м стала родителями.

Максим Лапченко
