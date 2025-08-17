Другие новости17 августа 2025, 04:18 | Обновлено 17 августа 2025, 04:48
ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста
Дарина Ризнык похвасталась фото с отдыха
17 августа 2025, 04:18 | Обновлено 17 августа 2025, 04:48
Жена вратаря «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка Дарина поразила фото из Турции.
Она выбрала купальник и стильную шляпу, подчеркнув фигуру.
Подписчики засыпали ее комплиментами в Instagram.
Пара поженилась в 2021 году и уже в 2022-м стала родителями.
