ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста

Жена вратаря «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка Дарина поразила фото из Турции.

Она выбрала купальник и стильную шляпу, подчеркнув фигуру.

Подписчики засыпали ее комплиментами в Instagram.

Пара поженилась в 2021 году и уже в 2022-м стала родителями.