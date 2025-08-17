Валенсия разошлась миром с Реал Сосьедадом, Алавес победил Леванте
Команды сыграли в мачтах первого тура Ла Лиги
17 августа состоялось несколько матчей испанской Ла Лиги.
«Алавес» на собственном поле встречался с «Леванте» – 2:1. Хозяевам поля удалось вырвать победу на последних минутах матча.
В первом тайме Тони Мартинес (Алавес) открыл счет в матче. Во втором гости сравняли усилиями Джереми Толяна. А уже в добавленное время Науэль Теналья забил победный гол для «Алавеса».
«Валенсия» разошлась миром с «Реал Сосьедадом» – 1:1.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Ла Лига. 1-й тур
Алавес – Леванте – 2:1
Голы: Мартинес, 36, Теналья, 90+2, – Толян, 68
Валенсия – Реал Сосьедад – 1:1
Голы: Лопес, 57 – Кубо, 60
События матча
