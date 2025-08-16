Валенсия – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок состоится 16 августа в 22:30 по Киеву
16 августа на Месталье пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Реал Сосьедад.
Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.
Валенсия
Команда в последнее время периодически сталкивается с полноценной угрозой вылета. Но неизменно находится наставник, что способен исправить положение. В позапрошлом сезоне это была местная легенда, Бараха. Но осенью у Рубена перестало получаться напрочь. Помог привычный фокус с тренерской рокировкой, и Карлос Корберан, появившись аккурат к Рождеству, успел не просто поднять подопечных из зоны вылета, но и вывел на двенадцатое место с 46 очками.
Сейчас снова уходили перспективные футболисты, прежде всего, Гасьоровски и Москера. Но при этом есть и, в отличие от прошлых лет, и новички, причем достаточно статусные - например, состав пополнил Данжума, что недавно рассматривался как перспективный футболист, а за Угринича Янг Бойз отдали 4 миллиона.
Реал Сосьедад
Клуб при Альгуасиле выдал свой лучший отрезок за десятилетия. Тут и выигранный кубок Испании, и долгожданное возвращение в Лигу чемпионов, где получилось выйти в плей-офф. Но параллельно с успехом на международной арене пошел спад на внутренней. Это было заметно в позапрошлом сезоне, но тогда списывали на повышенную нагрузку. Вот только в 2024/2025 кризис усугубился. Достаточно сказать, что набрали те же 46 очков, что и Валенсия, и финишировали в низшей половине турнирной таблице.
В итоге заранее объявили, что Иманоль уходит. Его сменил специалист из внутренней структуры, малоизвестный Серхио Франсиско. Новому наставнику придется обходиться без Субименди, что все же ушел в Арсенал. Правда, вырученные за него деньги позволили сделать ряд подписаний, от Чалеты-Цара и Гедеша и до Эндрика.
Статистика личных встреч
В январе, после трех поражений кряду, у Валенсии наконец-то получилось выиграть .
Прогноз
22:30
