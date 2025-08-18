Гарри Кейн ответил, кто должен выиграть Золотой мяч 2025
Англичанин выделил Дембеле и Хакими
Один из лучших форвардов современности английский нападающий Гарри Кейн ответил на вопрос журналистов, кто, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.
«Кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году? Кто-то из игроков ПСЖ. Возможно, Усман Дембеле. Ашраф Хакими также провел отличный год», – сказал Гарри Кейн.
Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.
