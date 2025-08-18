Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
18 августа 2025, 02:08 |
Гарри Кейн ответил, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Англичанин выделил Дембеле и Хакими

Гарри Кейн ответил, кто должен выиграть Золотой мяч 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Один из лучших форвардов современности английский нападающий Гарри Кейн ответил на вопрос журналистов, кто, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.

«Кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году? Кто-то из игроков ПСЖ. Возможно, Усман Дембеле. Ашраф Хакими также провел отличный год», – сказал Гарри Кейн.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.

Источник: GiveMeSport
