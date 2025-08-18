Гарри Кейн ответил, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Один из лучших форвардов современности английский нападающий Гарри Кейн ответил на вопрос журналистов, кто, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.

«Кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году? Кто-то из игроков ПСЖ. Возможно, Усман Дембеле. Ашраф Хакими также провел отличный год», – сказал Гарри Кейн.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.