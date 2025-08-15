Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 августа 2025, 23:24
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА

Лидером остался Усман Дембеле

GiveMeSport

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3).

Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместилась молодая звезда «Барселоны» – Ламин Ямаль.

Третье место занял Витинья, который кроме треблу с ПСЖ выиграл также Лигу наций со сборной Португалии.

На четвертой строчке оказался Рафинья, а пятое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

Источник: GiveMeSport
