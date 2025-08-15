Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Лидером остался Усман Дембеле
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3).
Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместилась молодая звезда «Барселоны» – Ламин Ямаль.
Третье место занял Витинья, который кроме треблу с ПСЖ выиграл также Лигу наций со сборной Португалии.
На четвертой строчке оказался Рафинья, а пятое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
