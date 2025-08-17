Холанд назвал условие, при котором очень скоро покинет Манчестер Сити

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов рассмотреть возможность ухода из клуба.

По информации El Nacional, футболист был разочарован прошлым сезоном «горожан» – команда не выиграла ни одного крупного трофея. Окружение Холанда донесло до руководства «Сити» – Эрлинг будет готов покинуть клуб летом 2026 года, если «Манчестер Сити» не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд может перейти в «Реал» Мадрид, если Винисиус Жуниор покинет клуб.