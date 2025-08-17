Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд назвал условие, при котором очень скоро покинет Манчестер Сити
Англия
17 августа 2025, 23:40 |
858
1

Холанд назвал условие, при котором очень скоро покинет Манчестер Сити

Норвежец готов покинуть клуб летом 2026 года, если не выиграет крупный трофей

17 августа 2025, 23:40 |
858
1
Холанд назвал условие, при котором очень скоро покинет Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов рассмотреть возможность ухода из клуба.

По информации El Nacional, футболист был разочарован прошлым сезоном «горожан» – команда не выиграла ни одного крупного трофея. Окружение Холанда донесло до руководства «Сити» – Эрлинг будет готов покинуть клуб летом 2026 года, если «Манчестер Сити» не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд может перейти в «Реал» Мадрид, если Винисиус Жуниор покинет клуб.

По теме:
«Мы считаем, что играли лучше». Аморим прокомментировал матч с Арсеналом
Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
Челси обошел Манчестер Сити по количеству бразильцев, игравших в АПЛ
Эрлинг Холанд Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
Футбол | 17 августа 2025, 23:23 0
ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ

Гости распечатали ворота канареек на 67-й минуте

«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17 августа 2025, 08:13 5
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком

Непобежденный британец не планирует выходить на ринг против чемпиона мира из Украины

Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Футбол | 17.08.2025, 20:23
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Футбол | 17.08.2025, 10:04
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17.08.2025, 07:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Уйдет в Тоттенхэм за трофеями?
Ответить
0
Популярные новости
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем