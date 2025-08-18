Хаби АЛОНСО: «Он не будет много сидеть в запасе, у него отличный уровень»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо предупредил левого фулбека клуба испанца Фран Гарсию, что он не будет стартовым игроком клуба в начале сезона, но отметил, что постепенно будет получать много игровой практики.

«Он не будет много сидеть в запасе, у него отличный и высокий уровень, — отметил Алонсо.

В прошлом сезоне Гарсия провел 54 матча, забил один гол и сделал пять ассистов. Футболист играл в основе на матче клубного чемпионата мира, где поразил нового тренера.

Ранее сообщалось, что президент «бланкос» Флорентино Перес рассматривал этим летом трансфер Франа Гарсии и еще двух футболистов «Реала».