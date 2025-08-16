Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»

Динамо в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло Эпицентр со счетом 4:1. Киевляне лидируют в таблице, а их соперник пока не может набрать очки в сезоне.

Ситуацию оценил наставник Сергей Нагорняк, который рассказал о поздравлении от руководства клуба с первым голом в элите.

«Поздравила нас президент Галина Герега в раздевалке с первым забитым голом. Результат не тот, но мы все же новички УПЛ. Нам показали, насколько интенсивный футбол в элите. Для нас это большая школа, мы будем добавлять. С Динамо очень хотелось себя показать, хотели сравнять, поэтому соперник на контратаках и в своей стихии наказал нас. Будем более сконцентрированными в следующих матчах».

«Конечно, нужно набирать очки, потому что задача – зацепиться в УПЛ. Двигаемся вперед, несмотря на поражение. Мне кажется, порадовали болельщиков, которые нас так хорошо поддерживали», – сказал Нагорняк.