Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»
Нагорняк объяснил поражение от Динамо
Динамо в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло Эпицентр со счетом 4:1. Киевляне лидируют в таблице, а их соперник пока не может набрать очки в сезоне.
Ситуацию оценил наставник Сергей Нагорняк, который рассказал о поздравлении от руководства клуба с первым голом в элите.
«Поздравила нас президент Галина Герега в раздевалке с первым забитым голом. Результат не тот, но мы все же новички УПЛ. Нам показали, насколько интенсивный футбол в элите. Для нас это большая школа, мы будем добавлять. С Динамо очень хотелось себя показать, хотели сравнять, поэтому соперник на контратаках и в своей стихии наказал нас. Будем более сконцентрированными в следующих матчах».
«Конечно, нужно набирать очки, потому что задача – зацепиться в УПЛ. Двигаемся вперед, несмотря на поражение. Мне кажется, порадовали болельщиков, которые нас так хорошо поддерживали», – сказал Нагорняк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елена Рыбакина в двух сетах разобрала первую ракетку мира в четвертьфинале
Американец – об украинце