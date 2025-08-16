Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хавбек Динамо: «Было неприятно, много критики после Пафоса»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 20:59 | Обновлено 16 августа 2025, 21:01
Михайленко высказался после победы над Эпицентром в УПЛ

ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Динамо в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло Эпицентр со счетом 4:1. Киевляне лидируют в таблице, а их соперник пока не может набрать очки в сезоне.

Ситуацию оценил хавбек Николай Михайленко, который забил гол.

«Конечно, это все неприятно, столкнулись с большим количеством критики после Пафоса. Плюс переезды и дорога. Но это жизнь, нужно не опускать голову и работать дальше».

«Мой гол? Наигранная комбинация, отрабатывали это. Забил головой? Уже было такое, в Александрии, помню, забивал головой. Хорошо, что удалось забить четыре гола»», – сказал Михайленко.

Николай Михайленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
