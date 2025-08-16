Тренер Металлиста 1925: Это подарок клубу. Первая победа после возвращения

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович оценил победу 4:1 в матче УПЛ против Александрии. Для команды это первая победа в сезоне.

— Прежде всего, хочу поблагодарить и поздравить свою команду и весь клуб с очень важной победой. Это наш первый успех в Премьер-лиге после возвращения, и он имеет огромное значение с психологической точки зрения, прежде всего для ребят. Первый гол тоже стал ключевым моментом, потому что к нему команда была немного скована. После забитого мяча мы заиграли совсем по-другому, создали много моментов и заслуженно победили.

— В концовке второго тайма Александрия сократила счет. Это вызвало волнение?

— Да, было обидно, потому что мы могли избежать этого гола. Тем более что у соперника до этого не было моментов — одна ошибка и сразу мяч в наших воротах. Но важно, как мы среагировали: не отошли назад, а наоборот, пошли вперед и забили еще.

— Последние два гола создали вышедшие на замену молодцы игроки. У Панченко две голевые передачи, у Гаджиева два гола. Насколько вы удовлетворены их вкладом в игру?

— Я всегда говорю, что очень важно, как футболисты выходят на замену. И сегодня они сделали именно то, чего от них ждали – помогли команде. Неважно, сколько дается времени — 10, 15 минут или целый тайм, — нужно выходить и приносить пользу. Это важно для всего коллектива.

– Матч проходил в сложных погодных условиях, значительная жара. Как это влияло на игру?

— Да, было очень жарко, но в одинаковых условиях находились и мы, и Александрия. В таких играх ключевое – меньше ошибаться, не терять мяч. Возвращаться в игру после пропущенного в такую жару очень тяжело. Я понимаю ребят, сам играл в подобных условиях. Потому еще раз хочу отметить их характер — они показали его сегодня.

– В команде много новичков. Насколько коллектив сыгрался?

– Нам нужно время. Но я вижу прогресс с каждой тренировкой и матчем. Мы еще ищем оптимальный состав, пробуем разные варианты, даем шансы разным игрокам. Уверен, в ближайшее время найдем самых лучших 11 игроков.

— Планирует ли клуб еще усиливаться?

— Да, мы работаем в этом направлении, и я уверен, что до завершения трансферного окна будут еще новички.

— Завтра Металлисту 1925 исполняется 9 лет. Победа – своеобразный подарок клубу?

– Безусловно. Очень приятно одержать победу именно в преддверии такой даты. Да, эта победа – это поздравление для клуба с днем рождения!

— В Кубке Украины вам снова достался соперник по УПЛ — Оболонь. Как оцените жребий?

— Считаю, что это хороший жребий. Оболонь – сильная команда, сейчас она на первом месте. Будет интересно еще раз с ними сыграть и посмотреть, какие выводы мы сделали после первого матча.