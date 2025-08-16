Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Металлиста 1925: Это подарок клубу. Первая победа после возвращения
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 21:45 | Обновлено 16 августа 2025, 21:48
354
0

Тренер Металлиста 1925: Это подарок клубу. Первая победа после возвращения

Бартулович оценил успех в матче УПЛ

16 августа 2025, 21:45 | Обновлено 16 августа 2025, 21:48
354
0
Тренер Металлиста 1925: Это подарок клубу. Первая победа после возвращения
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович оценил победу 4:1 в матче УПЛ против Александрии. Для команды это первая победа в сезоне.

— Прежде всего, хочу поблагодарить и поздравить свою команду и весь клуб с очень важной победой. Это наш первый успех в Премьер-лиге после возвращения, и он имеет огромное значение с психологической точки зрения, прежде всего для ребят. Первый гол тоже стал ключевым моментом, потому что к нему команда была немного скована. После забитого мяча мы заиграли совсем по-другому, создали много моментов и заслуженно победили.

— В концовке второго тайма Александрия сократила счет. Это вызвало волнение?

— Да, было обидно, потому что мы могли избежать этого гола. Тем более что у соперника до этого не было моментов — одна ошибка и сразу мяч в наших воротах. Но важно, как мы среагировали: не отошли назад, а наоборот, пошли вперед и забили еще.

— Последние два гола создали вышедшие на замену молодцы игроки. У Панченко две голевые передачи, у Гаджиева два гола. Насколько вы удовлетворены их вкладом в игру?

— Я всегда говорю, что очень важно, как футболисты выходят на замену. И сегодня они сделали именно то, чего от них ждали – помогли команде. Неважно, сколько дается времени — 10, 15 минут или целый тайм, — нужно выходить и приносить пользу. Это важно для всего коллектива.

– Матч проходил в сложных погодных условиях, значительная жара. Как это влияло на игру?

— Да, было очень жарко, но в одинаковых условиях находились и мы, и Александрия. В таких играх ключевое – меньше ошибаться, не терять мяч. Возвращаться в игру после пропущенного в такую жару очень тяжело. Я понимаю ребят, сам играл в подобных условиях. Потому еще раз хочу отметить их характер — они показали его сегодня.

В команде много новичков. Насколько коллектив сыгрался?

– Нам нужно время. Но я вижу прогресс с каждой тренировкой и матчем. Мы еще ищем оптимальный состав, пробуем разные варианты, даем шансы разным игрокам. Уверен, в ближайшее время найдем самых лучших 11 игроков.

— Планирует ли клуб еще усиливаться?

— Да, мы работаем в этом направлении, и я уверен, что до завершения трансферного окна будут еще новички.

— Завтра Металлисту 1925 исполняется 9 лет. Победа – своеобразный подарок клубу?

– Безусловно. Очень приятно одержать победу именно в преддверии такой даты. Да, эта победа – это поздравление для клуба с днем рождения!

— В Кубке Украины вам снова достался соперник по УПЛ — Оболонь. Как оцените жребий?

— Считаю, что это хороший жребий. Оболонь – сильная команда, сейчас она на первом месте. Будет интересно еще раз с ними сыграть и посмотреть, какие выводы мы сделали после первого матча.

По теме:
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Младен Бартулович Металлист 1925 Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Металлист 1925
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16 августа 2025, 07:20 1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА

Лидером остался Усман Дембеле

Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16 августа 2025, 04:22 0
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»

Американец – об украинце

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Мальорка – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 16.08.2025, 21:59
Мальорка – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мальорка – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 15:50
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 2
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем