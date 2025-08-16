Украина. Премьер лига16 августа 2025, 16:14 | Обновлено 16 августа 2025, 16:15
265
0
Матч Колоса и Карпат прерван из-за воздушной тревоги
Игра была приостановлена на 33-й минуте
В субботу, 16 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».
Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
На 33-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Киевской области. «Колос» имел минимальное преимущество в счете — 1:0.
