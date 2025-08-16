Матч Колоса и Карпат прерван из-за воздушной тревоги

В субботу, 16 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

На 33-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Киевской области. «Колос» имел минимальное преимущество в счете — 1:0.