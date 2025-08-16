Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Колоса и Карпат прерван из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 16:14 | Обновлено 16 августа 2025, 16:15
Матч Колоса и Карпат прерван из-за воздушной тревоги

Игра была приостановлена на 33-й минуте

ФК Колос

В субботу, 16 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 33-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Киевской области. «Колос» имел минимальное преимущество в счете — 1:0.

По теме:
Калюжный обратился к фанатам Александрии. Он феерил за Металлист 1925
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «В конце игры потеряли концентрацию»
ВИДЕО. Климчук вывел Колос вперед в матче с Карпатами
прерванные матчи воздушная тревога чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Карпаты
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
